Bei Caren Miosga herrscht am Sonntagabend seltenes Einvernehmen unter den Gästen: Seit vergangenem Wochenende habe sich in Europa etwas Grundlegendes verschoben.

Von Timo Posselt

Für die Sendung von Caren Miosga am Sonntagabend drängt sich der, zugegeben, nicht gerade naheliegende Vergleich mit dem Roman Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil auf. So findet man bei Musil auf den ersten Seiten einen meteorologischen Bericht. „Über dem Atlantik befand sich ein barometrisches Minimum“, heißt es dort. Und weiter: „Es wanderte ostwärts, einem über Russland lagernden Maximum zu.“ Hoch- und Tiefdruckgebiete beschreiben bei Musil eine fundamentale Veränderung der politischen Großwetterlage, sie nehmen die ganze Romanhandlung vorweg. In der politischen Realität der Gegenwart ist Musils Großwetterbericht die Münchner Sicherheitskonferenz vom vergangenen Wochenende. Schließlich hat sich seither in Europa etwas Grundlegendes verschoben, darin waren sich im Ersten alle einig.