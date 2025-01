Bohren in grünen Wunden

Der deutsche US-Botschafter stellt Trump eine vernichtende Analyse aus – Außenministerin Baerbock bringt das in Erklärungsnot. Auch konkrete Zahlen zu Habecks Kapitalerträge-Vorstoß fordert Miosga ein.

Von Peter Fahrenholz

Ob es eigene Einsicht gewesen ist oder ein Wink ihrer Redaktion, weiß man nicht. In jedem Fall verläuft das Gespräch mit Annalena Baerbock bei Caren Miosga am Sonntagabend deutlich anders als die Talkrunden mit Olaf Scholz und Robert Habeck. Die waren eher Schmusereien, bei denen die beiden Gäste reichlich Gelegenheit hatten, sich ins rechte Licht zu rücken. Dass Miosga auch anders kann, hat sie bei Christian Lindner bewiesen, den sie ziemlich ruppig ins Gebet genommen hat. Baerbock hat an diesem Abend gewissermaßen doppeltes Pech. Nicht nur die Moderatorin ist deutlich kampfeslustiger aufgelegt, auch der kurze Wahlkampf droht den Grünen nach gutem Beginn wie schon beim letzten Mal zu entgleiten.