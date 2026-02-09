Wenn man Vertreter extremistischer Parteien in öffentlich-rechtliche Talkshows einlädt, kann man versuchen, sie hart und beständig zu attackieren. Ihnen keine Falschaussage durchgehen zu lassen, ihnen dieselbe Frage immer wieder hinzulanzen, wenn sie abzulenken versuchen. Ihnen keinen Raumgewinn zu lassen, in dem sie ungehindert Talking Points abstellen könnten. Schon klar, wie das endet, man hat es oft genug gesehen: In ständigem Unterbrechen, in einem Hickhack, das von Anfang an nicht vom Fleck kommt und deshalb nie zu den wirklich wichtigen Punkten. Und irgendwann reden dann alle gleichzeitig.
Wie entzaubert man AfD-Vertreter in Talkshows? Ständig unterbrechen hilft nichts, einfach ausreden lassen aber auch nicht: Tino Chrupalla zu Gast bei Caren Miosga.
