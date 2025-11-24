„Caren Miosga“Das Schlimmste kommt noch für die Ukraine

Armin Laschet hatte offenbar keinen schönen Abend bei Caren Miosga. Er wirkte mürrisch, lustlos, genervt. Als außenpolitischer Experte der CDU geladen, erlitt Laschet jedenfalls das typische Schicksal von Politikern in Talkshows: Expertinnen und Experten erklären wortreich, was in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist, was jetzt unbedingt passieren muss oder warum sowieso schon alles zu spät ist. Leute, die in der politischen Verantwortung stehen, haben in diesen Runden Mühe, dem Publikum zu vermitteln: Mit starken Meinungen lassen sich Probleme nicht lösen. Es braucht oft hässliche Kompromisse. Und das gilt ganz besonders für den Krieg in der Ukraine.