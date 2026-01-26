Zum Hauptinhalt springen

„Caren Miosga“Kurz mal nachgeschaut: Ist die Nato noch am Leben?

Lesezeit: 3 Min.

Die Runde um Caren Miosga: Sönke Neitzel (links), Daniela Schwarzer und Norbert Röttgen, zugeschaltet ist Boris Pistorius.
Die Runde um Caren Miosga: Sönke Neitzel (links), Daniela Schwarzer und Norbert Röttgen, zugeschaltet ist Boris Pistorius. (Foto: Thomas Ernst/ARD)

Caren Miosga versucht sich nach der bislang aufregendsten Trump-Woche an einer Standortbestimmung Europas. Sie beschwört die Wucht des Wörtchens „noch“ – und mit ihm ein ganz klein wenig Optimismus.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Unter den vielen wendigen Worten der deutschen Sprache gehört das Wörtchen „noch“ zu den schönsten. Es kann Ungeduld ausdrücken, eine dieser Eigenschaften, die zu jedem Donald-Trump-Psychogramm gehören. Es kann auf ein Ereignis hindeuten, das erwartungsgemäß oder hoffentlich eintreten wird: Europa ist noch nicht so weit, dass es sich ohne den militärischen Schutz der USA behaupten könnte. Als solch ein Temporaladverb kann es aber auch beruhigend wirken: „Noch gibt es sie“, sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel am Sonntagabend bei Caren Miosga über die Nato. „Die Ukraine gibt es auch noch.“

Europa
:"Wir müssen uns endlich gegen die USA wehren können. Jetzt."

Grönland-Sturm befriedet, Nato gerettet, alles wieder okay? Von wegen. Donald Trump will die Zerschlagung der EU. Der Freund ist jetzt Feind. Europa muss es ab sofort alleine schaffen. Bloß wie?

SZ PlusVon Hubert Wetzel

