Unter den vielen wendigen Worten der deutschen Sprache gehört das Wörtchen „noch“ zu den schönsten. Es kann Ungeduld ausdrücken, eine dieser Eigenschaften, die zu jedem Donald-Trump-Psychogramm gehören. Es kann auf ein Ereignis hindeuten, das erwartungsgemäß oder hoffentlich eintreten wird: Europa ist noch nicht so weit, dass es sich ohne den militärischen Schutz der USA behaupten könnte. Als solch ein Temporaladverb kann es aber auch beruhigend wirken: „Noch gibt es sie“, sagt der Militärhistoriker Sönke Neitzel am Sonntagabend bei Caren Miosga über die Nato. „Die Ukraine gibt es auch noch.“