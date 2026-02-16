Wenn man sich bei einem Ereignis begeistert zeigt, obwohl es an der insgesamt schlechten Lage nicht das Geringste ändert, gibt es im Deutschen die Redewendung, dass man auf dem falschen Bein Hurra gerufen hat. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat US-Außenminister Marco Rubio für seine Rede stehende Ovationen geerntet. Es haben dort also sehr viele Leute auf dem falschen Bein Hurra gerufen. „Wie naiv kann man sein?“, fragte der Spiegel völlig zu Recht über diesen Ausbruch kollektiver Erleichterung. Es hat kaum einen Tag gedauert, bis wieder Ernüchterung eingekehrt ist.