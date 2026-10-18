Wenn in CDU und SPD alle so miteinander sprächen wie ihre Bundestags-Fraktionschefs – das politische Berlin wäre eine scheinbar heile Welt. Aber immer noch eine ohne einen Gesetzentwurf zur Rentenreform.

Es ist keine schlechte Wahl, einen Teil seines Sonntagabends mit Thorsten Frei zu verbringen. Er spricht dieses wunderschön melodische Südalemannisch, gliedert Sätze in wohl strukturierte Sinneinheiten und hat, wenn man ihm lange genug zuhört, eine sedierende Wirkung. Das kann eine solche Überzeugungskraft entfalten, dass man sich nach einer guten halben Stunde Diskussion bei Caren Miosga dabei erwischt, wie man dem CDU-Fraktionschef im Bundestag vorbehaltlos glaubt, dass „der Umgang in dieser Koalition grundsätzlich ein guter“ sei. „Das Vertrauensverhältnis ist gegeben.“