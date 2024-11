Eine neue Zeit hat begonnen, in der viele Kämpfe bevorstehen. Der Bundeskanzler tritt bei Caren Miosga auf, um darüber zu sprechen – verabreicht harte Wahrheiten aber lieber in kleinen Dosen.

Von Nils Minkmar

Der Wahlsieg von Donald Trump am vergangenen Mittwoch lässt auch Deutschlands Politikerinnen und Politiker in einem neuen Licht erscheinen. Sie sehen mit einem Mal besser aus: Die Spitzen der einstigen Ampel-Koalition oder die Opposition aus der Union – sie sind nicht kriminell, nicht korrupt und bemühen sich darum, die Wahrheit zu sagen. Sie machen keinen Wahlkampf mit Märchen und sind nicht darauf aus, öffentliche Ämter und Mandate zur Aufstockung des privaten Vermögens zu nutzen. In einer Medienwelt, die durch digitale Plattformen ohne Sorge um Wahrheit geprägt ist, ist der Besuch des Bundeskanzlers in einer Live-Sendung vor Publikum eine geradezu altmodische Übung, eine Akrobatik ohne Netz.