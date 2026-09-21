SPD-General Klüssendorf und CDU-Mann Middelberg führen nach dem nächsten Landtagswahlschock bei Miosga die Ratlosigkeit der Koalition vor. Während Robin Alexander verzweifelt, freut sich die AfD-Frau über diese eigenwillige Art von Konsequenz.

Es ist ja schon ein Stück weit traurige Routine geworden. In Deutschland wird irgendwo gewählt, das Ergebnis ist erschreckend. Die Vertreter der extremen Ränder grinsen spöttisch bis herablassend, und die der politischen Mitte müssen ihr Scheitern erklären. Dabei sind sie ungefähr so beneidenswert wie Spitzensportler, die nach einer heftigen Niederlage noch außer Atem vor die Mikrofone gezerrt werden, aber im Gegensatz zu Sportlern bei Interviews in der Mixed-Zone dürfen die Politiker in den Abendtalkshows wenigstens sitzen.