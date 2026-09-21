Zum Hauptinhalt springen

Caren Miosga„Sie machen das, was Frau von Storch Ihnen aufgeschrieben hat“

Lesezeit: 3 Min.

Wenigstens dürfen Miosgas Gäste sitzen.
Wenigstens dürfen Miosgas Gäste sitzen.
NDR/Thomas Ernst

SPD-General Klüssendorf und CDU-Mann Middelberg führen nach dem nächsten Landtagswahlschock bei Miosga die Ratlosigkeit der Koalition vor. Während Robin Alexander verzweifelt, freut sich die AfD-Frau über diese eigenwillige Art von Konsequenz.

Von Moritz Baumstieger

SZ bei Google bevorzugen

Es ist ja schon ein Stück weit traurige Routine geworden. In Deutschland wird irgendwo gewählt, das Ergebnis ist erschreckend. Die Vertreter der extremen Ränder grinsen spöttisch bis herablassend, und die der politischen Mitte müssen ihr Scheitern erklären. Dabei sind sie ungefähr so beneidenswert wie Spitzensportler, die nach einer heftigen Niederlage noch außer Atem vor die Mikrofone gezerrt werden, aber im Gegensatz zu Sportlern bei Interviews in der Mixed-Zone dürfen die Politiker in den Abendtalkshows wenigstens sitzen.

Zur SZ-Startseite

CDU
:Bringt die CDU noch genug Geduld auf für Friedrich Merz?

Die CDU erlebt ein Desaster in Mecklenburg-Vorpommern und eine Niederlage gegen die Linke in Berlin. Friedrich Merz hat sich trotzdem festgelegt: auf sich selbst, als Kanzler und Parteichef. Die Frage ist: Wie lange geht das gut?

SZ PlusVon Meredith Haaf, Nicolas Richter, Henrike Roßbach und Jana Stegemann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite