Bei Caren Miosga befindet sich im Wasserglas von Markus Söder eine mysteriöse, rote Flüssigkeit. Ist das Preiselbeersaft oder Hagebuttentee? Oder doch nur eine Ablenkung, damit niemand merkt, dass die neue Bundesregierung die Wehrpflicht wieder aktivieren will?

Von Bernhard Heckler

Gleich zu Anfang dieser Miosga-Sendung macht sich ein leises, bedrohliches Gefühl breit, das gut mit der allgemeinen Weltlage korrespondiert. Was hat Markus Söder da in seinem Wasserglas? Auf dem Tisch steht eine Karaffe mit Wasser, vor Caren Miosga steht ein Glas mit Wasser, aber in Söders Glas ist eine rote Flüssigkeit. Hagebuttentee? Campari? Preiselbeersaft? Söder nippt mehrfach und schluckt sichtbar, scheinbar ohne dass der Füllstand sich ändert. Unheimlich.