Von Andreas Glas

Man muss ausnahmsweise nicht im Fernsehstudio in Berlin-Adlershof anfangen und nicht an diesem Sonntagabend. Sondern an einem Münchner Wirtshaustisch, wo Markus Söder neulich ein Versprechen gemacht hat. "A bissl Temperament muss sein, aber es gibt schon bestimmte Grenzen", sagte Bayerns Ministerpräsident am Mittwochabend bei der Nachbesprechung des Politiker-Derbleckens am Nockherberg. Dort hatte sich ja nicht nur Söder anhören müssen, dass er langsam mal abrüsten könnte, also verbal, damit es nicht irgendwann dahingeht mit der Demokratie. Er gebe den Grünen "gern" die Hand, versprach Söder hinterher am Wirtshaustisch im Bayerischen Fernsehen. Er sei da "die Friedensbewegung".