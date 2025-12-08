Falls es jemand noch nicht bemerkt haben sollte: Markus Söder ist der freundlichste CSU-Vorsitzende seit Jahren. Das hat er vorsichtshalber selbst am Sonntagabend bei Caren Miosga in der ARD betont. „So konstruktiv wie möglich und so freundlich wie es geht“, beschreibt sich Bayerns Ministerpräsident, denn: die Lage des Landes sei ernst und eine andere Lage erfordere eine andere Verantwortung „und noch mehr Seriosität“.