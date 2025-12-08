Falls es jemand noch nicht bemerkt haben sollte: Markus Söder ist der freundlichste CSU-Vorsitzende seit Jahren. Das hat er vorsichtshalber selbst am Sonntagabend bei Caren Miosga in der ARD betont. „So konstruktiv wie möglich und so freundlich wie es geht“, beschreibt sich Bayerns Ministerpräsident, denn: die Lage des Landes sei ernst und eine andere Lage erfordere eine andere Verantwortung „und noch mehr Seriosität“.
„Caren Miosga“Der freundlichste CSU-Chef seit Jahren will kein Desaster erkennen
Lesezeit: 2 Min.
Nach dem gerade nochmal abgewendeten Debakel beim Rentenpaket lobt Markus Söder den Kanzler ein bisschen und den Unionsfraktionschef ein bisschen mehr. Konkrete Reformideen hat er nicht, dafür genaue Pläne für sich selbst.
Von Katja Auer
Ruhestand eines Ministerpräsidenten:Wie sich Söder seine Rente vorstellt
Erwin Huber absolvierte ein Philosophiestudium, Günther Beckstein reist viel, Seehofer geht zum Stammtisch – und was gedenkt Markus Söder, in der Rente zu tun? Arbeiten bis zum Umfallen, sagt er selbst. Aber was genau?
Lesen Sie mehr zum Thema