Wer an einem chronischen Sonntagabendblues leidet, sollte nach dem „Tatort“ keine politische Talkshow mehr gucken. Man geht lieber gleich ins Bett, statt das angeschlagene Gemüt noch mit einer einstündigen Debatte zur deprimierenden Lage des Landes zu belasten. Denn wenn es selbst zwei grundsätzlich netten Menschen wie Caren Miosga und Lars Klingbeil nicht gelingt, am Sonntagabend auch nur einen Funken Hoffnung zu verbreiten – lohnt es sich dann überhaupt noch, für Montagmorgen den Wecker zu stellen?