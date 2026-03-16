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„Caren Miosga“Verheddert im Dickicht der Themen

Lesezeit: 3 Min.

Joachim Gauck war am Sonntagabend zu Gast in der Sendung von Caren Miosga.
Joachim Gauck war am Sonntagabend zu Gast in der Sendung von Caren Miosga. ©  ARD/Thomas Ernst/NDR

Eigentlich sollte es bei Caren Miosga um die Frage gehen, ob sich Ex-Bundespräsident Joachim Gauck um die Demokratie sorgt. Doch dann redet Gauck erstmal eine halbe Stunde über etwas ganz anderes. Und danach verliert die Sendung ihren Faden.

Von Peter Fahrenholz

Wenn Talkshowplaner überlegen, den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck einzuladen, sollten sie sich vorher genau fragen, was für eine Sendung sie eigentlich machen wollen. Denn Gauck geht zwar durchaus gern ins Fernsehen und man kann ihm auch gut zuhören, ganz egal, über welches Thema er spricht. Aber er beansprucht eben auch sehr gern möglichst viel Raum für sich, am liebsten den ganzen. Wenn man versucht, Gauck nach einer Solonummer noch mit anderen Gästen zu kombinieren, kann es schwierig werden.

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