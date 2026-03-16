Wenn Talkshowplaner überlegen, den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck einzuladen, sollten sie sich vorher genau fragen, was für eine Sendung sie eigentlich machen wollen. Denn Gauck geht zwar durchaus gern ins Fernsehen und man kann ihm auch gut zuhören, ganz egal, über welches Thema er spricht. Aber er beansprucht eben auch sehr gern möglichst viel Raum für sich, am liebsten den ganzen. Wenn man versucht, Gauck nach einer Solonummer noch mit anderen Gästen zu kombinieren, kann es schwierig werden.