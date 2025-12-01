Es gibt dieses bekannte Bonmot, wonach Prognosen schwierig sind, „insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen“. Insofern ist schon die Eingangsfrage an diesem Sonntagabend für Jens Spahn heikel. „Steht die Mehrheit für das Rentenpaket, Herr Spahn?“, will Caren Miosga in ihrer Talksendung vom Unionsfraktionschef wissen. Würde man darauf flapsig antworten, woher solle Spahn das jetzt schon wissen, käme man der Wahrheit ziemlich nahe.
„Caren Miosga“Jens Spahn und das Prinzip Hoffnung
Scheitert das Rentenpaket der Koalition, könnte das den Chef der Unionsfraktion den Job kosten. Bei Miosga appelliert Spahn an die jungen Unionsrebellen und lässt so etwas wie Selbstkritik erkennen.
Von Peter Fahrenholz
Spahn unter Druck:Die Machtmaschine stottert
Vor dem Treffen des Koalitionsausschusses zeigt sich: Die Unionsfraktion ist schwerer zu führen als früher. Und es geht längst nicht mehr nur um den Rentenstreit.
