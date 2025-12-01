Es gibt dieses bekannte Bonmot, wonach Prognosen schwierig sind, „insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen“. Insofern ist schon die Eingangsfrage an diesem Sonntagabend für Jens Spahn heikel. „Steht die Mehrheit für das Rentenpaket, Herr Spahn?“, will Caren Miosga in ihrer Talksendung vom Unionsfraktionschef wissen. Würde man darauf flapsig antworten, woher solle Spahn das jetzt schon wissen, käme man der Wahrheit ziemlich nahe.