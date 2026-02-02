Donald Trump hat diese Angewohnheit sich immer und überall ins Gespräch zu schummeln. Egal, ob beim Small Talk beim Bäcker oder beim Plausch mit Kollegen – irgendwie geht's dann immer auch um diesen Bulldozer im Weißen Haus, der seit einem Jahr alles niederwalzt, was ihm in den Weg kommt. Es ist daher keine Überraschung, dass sich der US-Präsident schon gleich in den ersten Minuten in die Talkrunde bei Caren Misoga schleicht, zumal es in dieser Sendung ja ohnehin auch um die USA geht.