Donald Trump hat diese Angewohnheit sich immer und überall ins Gespräch zu schummeln. Egal, ob beim Small Talk beim Bäcker oder beim Plausch mit Kollegen – irgendwie geht's dann immer auch um diesen Bulldozer im Weißen Haus, der seit einem Jahr alles niederwalzt, was ihm in den Weg kommt. Es ist daher keine Überraschung, dass sich der US-Präsident schon gleich in den ersten Minuten in die Talkrunde bei Caren Misoga schleicht, zumal es in dieser Sendung ja ohnehin auch um die USA geht.
„Caren Miosga“Alle hoffen, Trump zu verstehen
Lesezeit: 2 Min.
Bei Miosga diskutiert die Runde mit Natalie Amiri und Daniel Gerlach mögliche Zukunftsszenarien für Iran. Wirklich stark wird es dann aber, als es um die Gegenwart geht.
Von Ann-Marlen Hoolt
Trumps Triumphbogen:Größer als das Weiße Haus und das Lincoln Memorial
Donald Trump will in Washington einen Triumphbogen bauen lassen. Sein „Unabhängigkeitsbogen“ soll der größte Triumphbogen weltweit werden. Kritiker befürchten, dass er andere historische Bauten abwerten und das Bild der US-Hauptstadt aus dem Gleichgewicht bringen würde.
