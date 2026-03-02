Man musste es in diesem Moment mit Omid Nouripour halten, der im Studio von Caren Miosga saß und mit leicht zugekniffenen Augen das Gespräch der Moderatorin mit Außenminister Johann Wadephul verfolgte.
„Caren Miosga“„Da hilft es nichts, viermal zu sagen: ‚Ich hab euch doch gewarnt‘“
Lesezeit: 3 Min.
Außenminister Johann Wadephul sorgt mit einer Aussage zur Lage in Nahost bei „Caren Miosga“ für Ärger bei Omid Nouripour. Der in Teheran geborene Grünen-Politiker formuliert seinen Traum für Iran.
Von Leon Frei
Iran:„Hilfe ist unterwegs“? Von wegen!
Wenn infolge des Kriegs das islamistische Regime zusammenbricht, ist das im unmittelbaren Interesse der USA. Dass sie ihn zu diesem Zweck begonnen haben, fällt jedoch schwer zu glauben. Was will Trump in Iran?
Lesen Sie mehr zum Thema