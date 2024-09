Was wird aus Deutschland, Herr Gauck?

In der Runde bemüht sich der Bundespräsident a. D. um AfD-Sympathisanten. Diejenigen, die sich vor der AfD fürchten müssen, kommen in der Sendung zu kurz.

Von Nils Minkmar

Die Frage wurde derart offen gefasst, dass auch ein Sieg der AfD in Brandenburg noch hineingepasst hätte. Muss man dann eben nach ganz oben klettern, um aus der Satellitenperspektive in die Zukunft zu schauen – und solch ein Hochsprung klappt am besten mit dem Anlauf eines langen Lebens.