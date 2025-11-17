Frankophile Zuschauer dieser Ausgabe von „Caren Miosga“ durften gleich zu Beginn jubeln. Der Schriftsteller Ferdinand von Schirach entfaltete ungefragt seinen Plan zur Rettung der bundesdeutschen Demokratie und nannte als zentralen Punkt eine Verlängerung der Amtszeit des Bundeskanzlers von vier auf sieben Jahre. Er forderte also die Rückbesinnung der Deutschen auf eine gaullistische Institution: das Septennat.