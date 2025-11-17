Frankophile Zuschauer dieser Ausgabe von „Caren Miosga“ durften gleich zu Beginn jubeln. Der Schriftsteller Ferdinand von Schirach entfaltete ungefragt seinen Plan zur Rettung der bundesdeutschen Demokratie und nannte als zentralen Punkt eine Verlängerung der Amtszeit des Bundeskanzlers von vier auf sieben Jahre. Er forderte also die Rückbesinnung der Deutschen auf eine gaullistische Institution: das septennat.
„Caren Miosga“Nichts wurde vergessen, nichts wurde vertieft
Lesezeit: 3 Min.
Die Runde bei Caren Miosga will sich mit der deutschen Empörungskultur befassen. Dabei springen die Moderatorin und ihre Gäste von einem Thema zum nächsten und steuern dabei an der Dramatik des politischen Moments vorbei.
Von Nils Minkmar
