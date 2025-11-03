Eigentlich sollte es deutschen Talkmastern grundsätzlich untersagt sein, die Gäste ihrer Polit-Shows mit dem so habituellen wie sinnlosen Blick in die Kristallkugel zu foltern. Doch im Fall von „Caren Miosga“ war nach sechzig Minuten am Sonntagabend die meist zum öden Ritual verkommene Abschlussfrage tatsächlich unerhört erhellend. Nicht, was die Sache angeht. Das Thema übrigens: „Stellenabbau und Handelskrieg: Ist unsere Autoindustrie noch zu retten?“ Sondern was die Gäste Cem Özdemir, Hildegard Müller und Moritz Schularick angeht.
„Caren Miosga"
Wer ist schuld am Niedergang der deutschen Autoindustrie? Die Lobbyistin sagt: Es ist die Politik. Cem Özdemir sagt: Alles wird gut. Und der Ökonom glaubt nicht, dass es VW in fünf Jahren „noch gibt“.
Von Gerhard Matzig
