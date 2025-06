In einer Woche voller militärischer Nachrichten ist Verteidigungsminister Pistorius zu Gast bei Caren Miosga. Gerade die Antworten, die er nicht gibt, machen klar, warum er so beliebt ist.

Von Leon Frei

Während Deutschland vor den Bildschirmen gerade lernt, wie die amerikanische „Bunker Buster“-Bombe GBU-57 funktioniert und es schafft, erst nach 60 Metern tief in der Erde zu explodieren, die Welt über den Zerstörungsgrad von iranischen Nuklearanlagen spekuliert und die Nato sich auf ein Fünf-Prozent-Ziel für Militärausgaben einigt, sitzt der beliebteste deutsche Politiker bei Caren Miosga im Studio: Boris Pistorius, passenderweise Bundesverteidigungsminister. In der Sendung gibt er viel Aufschluss darüber, wofür er so geschätzt wird. Und muss sich der Frage stellen: „Wann ist Deutschland kriegstüchtig?“