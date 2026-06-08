Die Experten wechseln über die Jahre, aber sonst? Bärbel Bas bei „Miosga“, das war Fernsehen wie damals. Erkenntnis am Sonntagabend: Man muss sich die Bundesarbeitsministerin halbwegs glücklich vorstellen.

Alles hätte so einfach sein können. Die Bundesarbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Bas hatte gemütlich am Tisch von Caren Miosga Platz genommen, beide teilten sich eine schöne Karaffe Wasser und der Abend lag noch vor uns. Aber so wie im Handpuppentheater irgendwann das Krokodil oder gleich der Teufel erscheinen müssen, so ging es auch am Tisch von Miosga bald um den Begriff der Reform.