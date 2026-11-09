Der ehemalige Außenminister und SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel kommentiert bei Caren Miosga den Ausgang der Wahlen in den USA und die Zukunft seiner Partei. Man kann sich die Welt von ihm aber neuerdings auch kompakter auf TikTok erklären lassen.

Fünf Minuten vor Schluss legte Caren Miosga noch eine persönliche Schnellraterunde für Sigmar Gabriel zur Zukunft der SPD ein. Fast eine Stunde lang hatte sie zuvor mit ihm, der Politico-Journalistin Annett Meiritz und dem ehemaligen US-Regierungsberater Ben LaBolt über Weltpolitik nach den Zwischenwahlen geplaudert. Man war sich einig, dass es ganz gut ist, dass die Abgesänge auf die amerikanische Demokratie verführt waren, aber zu größerer Euphorie kein Anlass besteht. Und dass man nicht weiß, was die Zukunft bringt.