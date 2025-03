So viel Geschichte, wie sich an diesem Wochenende ereignet hat, kann das Gehirn gar nicht auf einmal verarbeiten: Bei „Caren Miosga“ sitzen glücklicherweise kluge Menschen, die nach Wegen suchen.

Von Nils Minkmar

An einem deutschen Sonntagabend herrscht eine eigentümliche Stimmung. Man möchte vielleicht die Ruhe des Wochenendes verlängern, bevor am Montag der Wahnsinn wieder los geht – oder empfindet umgekehrt eine Leere und Last nach dem stillen Tag, dem gloomy Sunday, und möchte, dass die Schulen, Büros und Läden endlich wieder öffnen, damit das Leben weiter geht.