Die Moderatorin Caren Miosga im Gespräch über die AfD in ihrer Talkshow, die Frage, wie man Politikern am besten gegenübertritt – und über die fehlende Anerkennung für Menschen, die ihre Angehörigen pflegen.

Caren Miosga begrüßt in den Büros ihrer Produktionsfirma in Berlin-Mitte. Seit drei Jahren moderiert sie die wichtigste Talkshow im deutschen Fernsehen, zuvor war sie 16 Jahre bei den „Tagesthemen“. Caren Miosga nimmt auf einem Sofa vor ihrem Schreibtisch Platz und spricht ausführlich darüber, wie man der politischen Debatte im Fernsehen gerecht wird – und über den Film, den sie für die ARD über das große und leider sehr frustrierende Thema Pflege gedreht hat.