Zum Hauptinhalt springen

Caren Miosga„Wichtig ist nur, furchtlos zu sein“

Lesezeit: 9 Min.

Caren Miosga, 1969 in Peine geboren, hat 2024 den Sonntagabendtalk der ARD übernommen.
Caren Miosga, 1969 in Peine geboren, hat 2024 den Sonntagabendtalk der ARD übernommen.
Kathrin Heller/MIO Media GmbH

Die Moderatorin Caren Miosga im Gespräch über die AfD in ihrer Talkshow, die Frage, wie man Politikern am besten gegenübertritt – und über die fehlende Anerkennung für Menschen, die ihre Angehörigen pflegen.

Interview von Aurelie von Blazekovic

SZ bei Google bevorzugen

Caren Miosga begrüßt in den Büros ihrer Produktionsfirma in Berlin-Mitte. Seit drei Jahren moderiert sie die wichtigste Talkshow im deutschen Fernsehen, zuvor war sie 16 Jahre bei den „Tagesthemen“. Caren Miosga nimmt auf einem Sofa vor ihrem Schreibtisch Platz und spricht ausführlich darüber, wie man der politischen Debatte im Fernsehen gerecht wird – und über den Film, den sie für die ARD über das große und leider sehr frustrierende Thema Pflege gedreht hat.

Zur SZ-Startseite

100 Jahre Leo Kirch
:Der Spieler

Leo Kirch brachte Pippi Langstrumpf, Flipper und Hollywood in die deutschen Wohnzimmer, beherrschte zeitweise das Privatfernsehen und verlor schließlich sein Imperium. Nun wäre der große Zampano der Bundesrepublik 100 geworden.

SZ PlusVon Nils Minkmar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite