Von Jakob Biazza

Gibt viel Camping im Fernsehen gerade. Nicht erst seit heute, aber es kumuliert doch stark. Bei Vox, bei Kabel eins, bei RTL Zwei, in der ARD. Eigentlich überall. Meistens Dokus, also Doku-Soaps. Yes we camp!, Hilfe, die Camper kommen, Bella Italia - Camping auf Deutsch, Campen vor dem Kuhstall. So heißt das. Und ziemlich genau so sieht es aus.