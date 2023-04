Blick in die Psyche

Von Holger Gertz

Diese Dokumentation besteht im Prinzip aus zwei Filmen. Der eine rekonstruiert - mit nachgestellten Szenen, einem runtertickenden Countdown und untermalt von dräuender Musik - einen der spektakulärsten Kriminalfälle im deutschen Profisport. Vor exakt sechs Jahren, am 11. April 2017, hatte Sergej W., ein Elektriker aus Baden-Württemberg, drei Sprengsätze neben dem vollbesetzten Mannschaftsbus von Borussia Dortmund detonieren lassen. Inhalt: 90 fingerlange Metallstifte. Das Team war auf dem Weg vom Mannschaftshotel ins Stadion, Champions League gegen AS Monaco, aber das Spiel fand nicht statt. Um 19:15 ging der Sprengsatz hoch, einer der Stahlbolzen traf den Verteidiger Marc Bartra und verletzte ihn am Handgelenk, der Rest der Dortmunder Equipe blieb unversehrt, allerdings nur körperlich.