Es ist erst etwas mehr als zwei Wochen her, da bekam Philipp Welte, 63, unerwartet wertschätzende Worte von der Konkurrenz. Was Burda-Manager Welte geleistet habe, könne man kaum beschreiben, sagte Jochen Beckmann bei einer Preisverleihung in Berlin. Der Mann ist Geschäftsführer der Funke-Mediengruppe, einer der harten Wettbewerber für den Burda-Konzern auf dem umkämpften Zeitschriftenmarkt. „Burda ohne Philipp Welte ist nicht Burda“, fügte er dann an.