Medien„Burda ohne Philipp Welte ist nicht Burda“

Philipp Welte Ende November bei der Verleihung des MVFP-Pressefreiheitspreises.
Philipp Welte Ende November bei der Verleihung des MVFP-Pressefreiheitspreises. (Foto: Carsten Koall/dpa)

Es ist ein Schock für manche im Haus: Nach mehr als 30 Jahren verlässt Verlagschef Philipp Welte überraschend das Medienunternehmen. Und jetzt?

Von Caspar Busse

Es ist erst etwas mehr als zwei Wochen her, da bekam Philipp Welte, 63, unerwartet wertschätzende Worte von der Konkurrenz. Was Burda-Manager Welte geleistet habe, könne man kaum beschreiben, sagte Jochen Beckmann bei einer Preisverleihung in Berlin. Der Mann ist Geschäftsführer der Funke-Mediengruppe, einer der harten Wettbewerber für den Burda-Konzern auf dem umkämpften Zeitschriftenmarkt. „Burda ohne Philipp Welte ist nicht Burda“, fügte er dann an.

Medienkonzern Burda
:„Die Politik inszeniert und zelebriert sich lieber auf Tiktok und Instagram“

Philipp Welte ist Burda-Vorstand und oberster Lobbyist der Zeitschriftenbranche. Ein Gespräch über den Generationswechsel, die Macht willkürlicher US-Medienkonzerne und die Tatenlosigkeit der deutschen Regierung.

SZ PlusInterview von Caspar Busse

