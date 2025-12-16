Es ist erst etwas mehr als zwei Wochen her, da bekam Philipp Welte, 63, unerwartet wertschätzende Worte von der Konkurrenz. Was Burda-Manager Welte geleistet habe, könne man kaum beschreiben, sagte Jochen Beckmann bei einer Preisverleihung in Berlin. Der Mann ist Geschäftsführer der Funke-Mediengruppe, einer der harten Wettbewerber für den Burda-Konzern auf dem umkämpften Zeitschriftenmarkt. „Burda ohne Philipp Welte ist nicht Burda“, fügte er dann an.
Es ist ein Schock für manche im Haus: Nach mehr als 30 Jahren verlässt Verlagschef Philipp Welte überraschend das Medienunternehmen. Und jetzt?
Von Caspar Busse
Philipp Welte ist Burda-Vorstand und oberster Lobbyist der Zeitschriftenbranche. Ein Gespräch über den Generationswechsel, die Macht willkürlicher US-Medienkonzerne und die Tatenlosigkeit der deutschen Regierung.
