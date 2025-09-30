Burda hat einen neuen CEO gefunden: Mit Jan Wachtel steht die zentrale Personalie fest, um den Generationswechsel bei dem Medienkonzern zu vollziehen und den neuen Vorstand zu komplettieren. Der 45-Jährige wird zum 1. Januar 2026 CEO für den Bereich Media und Vorstand der Burda Gruppe. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Wachtel folgt auf Burda-Vorstand Philipp Welte, der 1994 bei dem Münchner Zeitschriftenhaus anfing und seit 2008 im Konzernvorstand sitzt. Er pflegt guten Kontakt zu Verleger Hubert Burda, 85, und hat den Übergang des Unternehmens auf Burdas Kinder Elisabeth Burda Furtwängler und Jacob Burda begleitet. Über die Herausforderungen, die auf Burda zukommen, sagte er im SZ-Interview im Sommer: „Die Wertschöpfung beginnt heute wie morgen mit journalistischem Inhalt, aber die Bedingungen in unseren Märkten verändern sich fundamental und dynamisch.“ 2026 wird Welte in den Verwaltungsrat des Konzerns wechseln.

Wachtel war auch schon bei Axel Springer und RTL Deutschland

Burda hat in den vergangenen Monaten radikal umgebaut. Zunächst wurde im Dezember 2024 die unternehmerische und publizistische Verantwortung für das Unternehmen auf Hubert Burdas Erben übertragen, im darauffolgenden Februar übernahm Olaf Koch den Vorsitz des Verwaltungsrats, und schließlich teilte Burda ab Juni das Verlag- und Digitalgeschäft auf. Die Leitung von „Burda Equity“, das sämtliche Digital- und Investmentaktivitäten des Unternehmens bündelt, liegt bei Marc Al-Hames, die Leitung von „Burda Media“ ist nun auch neu besetzt.

Mit Wachtel rückt jemand an die Spitze des Konzerns, der, so teilt Burda mit, in seinem Berufsleben bereits „erfolgreiche Transformations- und Wachstumsprozesse für unterschiedliche Mediengattungen initiiert und umgesetzt“ habe. Seit zwei Jahren verantworte er das gesamte Publishinggeschäft der Bauer Media Group, darüber hinaus habe ihn Verlegerin Yvonne Bauer in das Executive Board der Gruppe berufen, heißt es weiter. Zuvor war er bei Axel Springer und RTL Deutschland tätig. Ab Januar 2026 trägt Jan Wachtel als CEO die gesamte operative Verantwortung für alle publizistischen Geschäfte bei Burda. Elisabeth Burda Furtwängler nennt den Neuzugang „mit seinem starken Track-Record in führenden Medienhäusern und seinem zeitgemäßen, partizipativen Führungsstil unsere ideale Besetzung.“