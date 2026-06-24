Zum Hauptinhalt springen

MedienKapitulation nach sechs Monaten

Lesezeit: 5 Min.

Jan Wachtel und seine Nachfolgerin im Verlagsvorstand Eli Varn.
Jan Wachtel und seine Nachfolgerin im Verlagsvorstand Eli Varn. Sebastian Wolf/Kathrin Makowski/Burda

Der Medienmanager Jan Wachtel sollte Führungsstärke bringen – jetzt verlässt er den Burda-Verlag schon nach einem halben Jahr. Hat Patriarch Hubert Burda nur Chaos hinterlassen?

Von Hans-Jürgen Jakobs

SZ bei Google bevorzugen

Zum Überleben im Kapitalismus gehört eine Strategie. Wenn man sie nur hätte! Bei Hubert Burda Media warteten sie seit Januar, dem Start des neuen Verlagschefs Jan Wachtel, 46, sehnlichst auf eine solche Offenbarung. Angekündigt war sie für spätestens Juni.

Zur SZ-Startseite

Burda-Verlag
:„Zu dieser Zeit in keiner Weise bewusst“

Der Jungverleger Jacob Burda ist Erbe des Medienkonzerns Hubert Burda Media. Unternehmerischen und finanziellen Spielraum gewann er allerdings durch Investments, bei denen anfangs auch Jeffrey Epstein eine Rolle spielte.

SZ PlusVon Hans-Jürgen Jakobs

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite