Der Medienmanager Jan Wachtel sollte Führungsstärke bringen – jetzt verlässt er den Burda-Verlag schon nach einem halben Jahr. Hat Patriarch Hubert Burda nur Chaos hinterlassen?

Zum Überleben im Kapitalismus gehört eine Strategie. Wenn man sie nur hätte! Bei Hubert Burda Media warteten sie seit Januar, dem Start des neuen Verlagschefs Jan Wachtel, 46, sehnlichst auf eine solche Offenbarung. Angekündigt war sie für spätestens Juni.