Vor der Kamera sitzen zwei Männer, beide tragen Uniform, beide um die 40 Jahre alt. Dass das deutsche Militär ein Nachwuchsproblem hat, ist bekannt. Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass die Bundeswehr sich dorthin begibt, wo sich viele junge Menschen nun einmal aufhalten: auf die Streamingplattform Twitch. Die beiden Soldaten heißen Mario und Timo. Aufgrund des Dienstgrades müsste Mario den ranghöheren Timo eigentlich siezen, für den Stream haben beide entschieden, auf diese Vorschrift zu verzichten – Social Media lebt ja auch vom Du, erklärt Mario.