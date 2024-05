Von Peter Fahrenholz

Auf eines kann man sich in der Politik so zuverlässig verlassen wie auf den nächsten Sonnenaufgang. So abwegig eine Spekulation auch immer sein mag: Diejenigen, die eine Botschaft in die Welt gesetzt haben, können darauf bauen, dass sie auf den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit abgeklopft wird. Und haben damit ihr Ziel erreicht - es wird darüber geredet.