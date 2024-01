Von Caspar Busse

Fußballfans, die die Bundesliga im Fernsehen verfolgen, kommen in Zukunft möglicherweise billiger weg. Von der Saison 2025/26, also vom Sommer kommenden Jahres an, brauchen sie vielleicht nicht mehr zwei Pay-TV-Abos, um alle Spiele am Wochenende verfolgen zu können. Wie das Bundeskartellamt am Dienstag mitteilte, sieht das die neue Ausschreibung für die Fernsehrechte der Deutschen Fußball Liga (DFL) vor. An den bisherigen Anstoßzeiten am Freitag, Samstag und Sonntag soll sich laut DFL nichts ändern.