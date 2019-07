18. Juli 2019, 10:37 Uhr Fußball-Übertragung Dazn übernimmt Bundesliga-Rechte von Eurosport

DAZN hat sich die Bundesliga-Rechte von Eurosport bis 2021 gesichert.

Am 3. August läuft das erste Bundesliga-Spiel live auf dem Streamingdienst.

DAZN wird künftig auch bisherige Eurosportinhalte wie die Olympischen Spiele, die Tour de France und drei der vier Tennis Grand-Slam-Turniere zeigen.

Der Bezahldienst Dazn nimmt Eurosport in sein Streamingangebot auf und wird künftig die Bundesligaspiele live zeigen, die bislang über Eurosport liefen. Das teilte Discovery Deutschland mit, der Mutterkonzern, zu dem Eurosport gehört. Dazn-Geschäftsführer Thomas de Buhr teilte am Donnerstagvormittag mit: "Erstmals können wir die Bundesliga live auf Dazn präsentieren." Bislang zeigt Dazn nur Highlights der Bundesliga-Partien etwa 40 Minuten nach Abpfiff. Die Rechte hat sich DAZN zunächst bis Ende der Saison 2021 gesichert.

Discovery und Dazn haben sich nun zu einer "marktübergreifenden Partnerschaft" zusammengeschlossen, die für Deutschland, Österreich, Italien und Spanien gilt. Bereits ab der kommenden Saison werden folglich die 40 Bundesligaspiele, die am Freitagabend, sonntags um 13:30 Uhr und montags um 20:30 Uhr laufen, sowie der DFL Supercup und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) über Dazn laufen. Bereits am 3. August läuft das erste Fußballspiel live auf DAZN: Dann treten Borussia Dortmund und FC Bayern München beim Supercup gegeneinander an. Zudem wird DAZN künftig bisherige Eurosportinhalte wie die Olympischen Spiele, die Tour de France und drei der vier Tennis Grand-Slam-Turniere zeigen.

Zuerst hatte die Bild berichtet, dass Eurosport seine TV-Rechte für die Bundesligaspiele an Dazn verkauft habe. Eurosport hatte die Bundesligaspiele seit 2017 gezeigt. Der Ausstieg kommt nun unerwartet: Eigentlich sollte der Sender noch zwei weitere Spielzeiten übertragen. Laut dem Mediendienst DWDL soll er ursprünglich 70 Millionen Euro für das Rechtepaket gezahlt haben, nun sei der vorzeitige Wiederverkauf ein "bitteres Eingeständnis".

Dazn hingegen hat einen Coup gelandet und kann nun erstmals die Bundesliga live übertragen. Zuletzt hatte Dazn die englische Premier League zur kommenden Saison an Sky verloren. Nun kann sich der Streamingdienst mit vielen Live-Spielen am Markt behaupten, zusätzlich zu den Champions-League-Spielen, die der Internetsender bereits streamt.

Dazn wird seit 2016 als kostenpflichtiger Streamingdienst für Sportübertragungen betrieben und als "Netflix des Sports" bezeichnet. Nutzer können sich überall in Europa per Login das Programm von Dazn ohne Werbeunterbrechungen ansehen. Der Dienst gibt an, mehr als 8000 Live-Events pro Jahr zu zeigen.