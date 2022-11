"Ich werde einfach sagen, was ich denke": Der WDR-Intendant wollte seine Rede in Hamburg als Privatmann halten. Doch wie ist dann der erstaunliche, angeblich "marktübliche" Aufwand im Sender zu erklären?

Von Aurelie von Blazekovic und Claudia Tieschky

Für den Fall, dass nun nachträglich infrage gestellt wird, ob Tom Buhrow im Hamburger Übersee-Club als Privatmann oder als WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender sprach: Seine Rede vom Mittwochabend beginnt im Abdruck der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit diesem Satz: "Mir ist wichtig, dass ich nicht als ARD-Vorsitzender vor Sie trete. Ich spreche nur für mich." Er tue etwas, was in der medienpolitischen Debatte absolut unüblich sei: "Ich werde einfach sagen, was ich denke."