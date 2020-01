Während er spricht, läuft Tom Buhrow eine beachtliche Strecke im Büro auf und ab, die Hände in den Anzugtaschen. Sitzen geht nicht, sagt er, seit der mehrstündigen Intendantensitzung am Vortag. Es war seine erste als ARD-Vorsitzender, und sein Amt hat für Tom Buhrow gleich mal mit einem Eklat begonnen. Ein satirisches Kinderchor-Video, in dem es um Umweltsünden der Großelterngeneration ging, sorgte für Kritik am WDR, rechte Kritiker forderten gar die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Als Intendant Buhrow daraufhin in einer Livesendung vom Krankenbett seines Vaters aus eine Entschuldigung für den Beitrag vortrug und dieser aus der Mediathek verschwand, geriet er selbst in die Kritik. Ein Gespräch über holprige Starts, Sparmaßnahmen und gesellschaftliche Spaltung.