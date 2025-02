Von Susan Vahabzadeh

Teenager kämpfen immer mit Dämonen, aber meistens nicht mit dem Schwert. Sieben Staffeln lang, von 1997 bis 2003, lief die Serie Buffy – Im Bann der Dämonen, damals ein Muss für Mädchen und alle, die eine Lust daran entwickelten, einer Heldin zuzusehen, die sich wehrt. Und zwar so richtig, Buffy legte sich in ihrer auf einem Höllentor gebauten Highschool mit den Mächten der Finsternis an, mit Superheldinnenkräften und Martial-Arts-Moves. In einer Episode, die als Musical angelegt ist, tritt sie auf der Jagd eine Tür ein, mit einem gezielten Schwung aus der Hüfte. Die Serie soll nun wiederauferstehen, beim Streaminganbieter Hulu. Der hat einstweilen noch gar nicht offiziell ein Buffy-Revival ausgerufen, aber die Hollywood-Branchenblätter wollen schon wissen, dass Chloé Zhao die Serie inszenieren soll, die für Nomadland den Regie-Oscar gewonnen hat. Und dass Sarah Michelle Gellar, die Original-Buffy, darin mitspielen soll.