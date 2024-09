Das Bündnis Sahra Wagenknecht will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht abschaffen, hat aber ein paar Verbesserungsvorschläge. Wenig überraschend: auch zur Ukraine-Berichterstattung.

Von Sonja Zekri

Was die AfD mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorhat, ist bekannt: Den Rundfunkstaatsvertrag kündigen und dafür einen „schlanken Heimatfunk“ installieren. Und das Bündnis Sahra Wagenknecht? In Thüringen und Sachsen ist es kometenhaft aufgestiegen zu Regierungstauglichkeit, in Brandenburg dürfte es Ende September nach Hochrechnungen ähnlich laufen. Wie ist das Verhältnis der Pop-up-Partei zu den Öffentlich-Rechtlichen?