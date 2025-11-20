Klar, Inflation. Klar, Medienkrise. Aber trotzdem. Als vor 20 Jahren der Deutsche Buchpreis ins Leben gerufen wurde, erhielt der oder die Ausgezeichnete jeweils 25 000 Euro und einen quasi garantierten Weltbestseller. Einer der ersten Romane, der mit dem Preis ausgezeichnet wurde, Julia Francks „Die Mittagsfrau“, soll sich danach eine Million Mal verkauft haben, raunten damals Betriebsinsider. Seither hat sich die Dotierung zwar nie geändert, und die Kaufkraft der damaligen 25 000 Euro ist auf heute nur noch etwa 18 000 Euro gesunken. In nur noch anderthalb Finanzkrisen wird sie sich dann schließlich ungefähr halbiert haben. Aber immerhin.