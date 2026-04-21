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„Hart aber fair“Ein Rebell in der CDU

Lesezeit: 2 Min.

So harmonisch war eine Große Koalition selten: Matthias Miersch (SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, li.) und Ralph Brinkhaus (CDU, re.) verstehen sich.
So harmonisch war eine Große Koalition selten: Matthias Miersch (SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, li.) und Ralph Brinkhaus (CDU, re.) verstehen sich. WDR/Oliver Ziebe

Ein CDU-Mann für erneuerbare Energien und Tempolimit? Ralph Brinkhaus entdeckt bei „Hart aber fair“ den Grünen in sich selbst. Sein Koalitionspartner Matthias Miersch ist begeistert.

Von Leon Frei

Man will gerne mit einer guten Nachricht einsteigen. Nun, so viel vorweg: Es gibt gute Neuigkeiten für den RBB, falls der noch ein neues Tatort-Duo aus Berlin sucht. Später mehr dazu, denn dieser Abend soll zunächst im Zeichen der kriselnden Landwirtschaft stehen. Passend dazu grüßt Moderator Louis Klamroth im Einspieler auf einem Acker vor einem dicken Fendt-Traktor auf frisch-gepflügtem Feld. Die Probleme: Steigende Kosten für Diesel und Dünger, steigende Preise für Lebensmittel und Benzin.

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