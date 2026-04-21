Man will gerne mit einer guten Nachricht einsteigen. Nun, so viel vorweg: Es gibt gute Neuigkeiten für den RBB, falls der noch ein neues Tatort-Duo aus Berlin sucht. Später mehr dazu, denn dieser Abend soll zunächst im Zeichen der kriselnden Landwirtschaft stehen. Passend dazu grüßt Moderator Louis Klamroth im Einspieler auf einem Acker vor einem dicken Fendt-Traktor auf frisch-gepflügtem Feld. Die Probleme: Steigende Kosten für Diesel und Dünger, steigende Preise für Lebensmittel und Benzin.
„Hart aber fair“Ein Rebell in der CDU
Lesezeit: 2 Min.
Ein CDU-Mann für erneuerbare Energien und Tempolimit? Ralph Brinkhaus entdeckt bei „Hart aber fair“ den Grünen in sich selbst. Sein Koalitionspartner Matthias Miersch ist begeistert.
Von Leon Frei
„Caren Miosga“:Eine Nachhilfestunde für Jens Spahn
Bei „Caren Miosga“ verteidigt Jens Spahn Krisenhilfen, an die er selbst nicht zu glauben scheint, und bemängelt den schlechten Stil der Regierung, für den er mitverantwortlich ist.
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