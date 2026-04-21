Man will gerne mit einer guten Nachricht einsteigen. Nun, so viel vorweg: Es gibt gute Neuigkeiten für den RBB, falls der noch ein neues Tatort-Duo aus Berlin sucht. Später mehr dazu, denn dieser Abend soll zunächst im Zeichen der kriselnden Landwirtschaft stehen. Passend dazu grüßt Moderator Louis Klamroth im Einspieler auf einem Acker vor einem dicken Fendt-Traktor auf frisch gepflügtem Feld. Die Probleme: steigende Kosten für Diesel und Dünger, steigende Preise für Lebensmittel und Benzin.