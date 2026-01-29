Zur vierten Staffel „Bridgerton“ als Erstes die Bemerkung, dass hinter grandiosen Geschichten selten eine „4“ steht. Oder eine „5“ oder eine „6“. Andererseits: Wenn sie gut verpackt sind, halten sich gute Geschichten lange und können wieder aufgewärmt werden, in besonders haltbaren Fällen jahrhundertelang. So ist das mit Aschenputtel, dem Märchen, in dem eine junge Frau von der bösen Stiefmutter und den Stiefschwestern drangsaliert und zu Hausarbeiten genötigt wird – um dann bei einem Ball einen edlen Mann zu verzaubern, der sie schließlich an der Form ihres Fußes wiedererkennen und befreien wird.
„Bridgerton“Liebe in Zeiten des Fachkräftemangels
Lesezeit: 4 Min.
„Bridgerton“ schwenkt in der vierten Staffel von den Ballsälen der heiratswütigen Oberschicht zu den Kammern der Angestellten – und verrät so endlich mehr über die rätselhaften Machtstrukturen in der Serie.
Literatur:In Jane Austens Büchern tragen alle Frauen Häubchen und wollen nichts als heiraten? Von wegen!
Über eine der klügsten Gesellschaftssatirikerinnen der Literaturgeschichte, deren messerscharfe Beobachtungen über Männer, Macht und Liebe auch heute noch relevant sind. Und wie.
Lesen Sie mehr zum Thema