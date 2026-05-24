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MagazineDie Mumie

Lesezeit: 4 Min.

Die Sängerin Jasmin Wagner war als Eurodance-Starlet Blümchen in den Neunzigern oft Gegenstand der Geschichten in der „Bravo“. Auch sie gibt in einer ARD-Doku darüber Auskunft.
Die Sängerin Jasmin Wagner war als Eurodance-Starlet Blümchen in den Neunzigern oft Gegenstand der Geschichten in der „Bravo“. Auch sie gibt in einer ARD-Doku darüber Auskunft. BR/ARD Kultur/Looks Media/Benjam

Millionen Teenager lasen früher „Bravo“, heute hat sie nur noch einen Bruchteil des Publikums und auch das wirkt nicht mehr fit und aktiv. In zwei Dokus zum 70. Geburtstag des Magazins schütteln sogar die den Kopf, die einst profitiert haben.

Von Stefan Niggemeier

Doch, um gleich mal die nächstliegende Frage zu beantworten: Es gibt sie noch, die Bravo. Sie ist allerdings kaum noch ein Schatten des Schattens ihrer selbst, erscheint nur noch monatlich, ist fast frei von Anzeigen und verkauft gerade mal 43 000 Exemplare. In den besten Zeiten, nach dem Mauerfall, waren es über 1,5 Millionen jede Woche. Und es ist nicht so, dass sie stattdessen jetzt im Internet lebt. Die wenigen vermeintlichen „News“ auf bravo.de riechen alle schon etwas streng; ihr Instagram-Account hat zwar fast 900 000 Follower, aber deren Reaktionen sind extrem überschaubar.

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