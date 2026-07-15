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ÖsterreichGeh scheißen, Gegenwart

Lesezeit: 5 Min.

Comeback im Waldviertel: Richard Pfeisinger (Nicholas Ofczarek, li.) und Gerri Tschach (Robert Palfrader).
Comeback im Waldviertel: Richard Pfeisinger (Nicholas Ofczarek, li.) und Gerri Tschach (Robert Palfrader). Superfilm

Kein Corona, kein Facebook, kein Handy: keine Probleme?„Braunschlag 1986“ von David Schalko ist Balsam auf die Seelen aller, die an der modernen Welt verzweifeln, aber wissen, dass es früher auch nicht besser war.

Von Moritz Baumstieger

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Die Gegenwart einfach aussperren? Gedanken wie diesen dürften manchmal sogar Großdenker verlockend finden, eher heimlich natürlich. „Sobald ich aufs Handy schaue und die Welt hereinhole, sind die Katastrophen präsent“, sagte etwa der in Deutschland regelmäßig als Weltendeuter auftretende Politologe Herfried Münkler einmal im Interview mit dieser Zeitung – und da hatte Trump mit seiner zweiten Amtszeit gerade erst losgelegt. „Ich bin ein meistens zuversichtlicher Mensch. Aber ja, die sich immer überschlagenden Nachrichten sind bedrückend. Es gibt nur noch den worst case.“

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Die „Berliner Zeitung“ behauptete fälschlich, dass Jan Böhmermann in seinem Podcast Ulf Poschardt mit diesen Worten beleidigt hätte. Bemerkenswert ist, wie sie mit so einem Fehler umgeht.

SZ PlusVon Carolin Gasteiger

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