Interview von Claudia Tieschky

Einmal im Jahr stellt der Bayerische Rundfunk die Produktion des kommenden Jahres vor - eines der wichtigsten Projekte diesmal ist die Serie Himmel, Herrgott, Sakrament nach dem gleichnamigen Buch von Pfarrer Rainer Maria Schießler, der auch sonst sehr medienpräsent ist. In der sechsteiligen Serie, die im Lauf des Jahres ausgestrahlt wird, übernimmt ein Pfarrer vom Land eine Gemeinde in München und versucht dort, mit ungewöhnlichen Methoden zu retten, was zu retten ist - also die Leute wieder in die Kirche zu bringen. Da winkt von Ferne Don Camillo, aber Regie führte niemand Geringerer als Franz Xaver Bogner. Die Hauptrolle des Pfarrers, der in der Serie Hans Reiser heißt, spielt Stephan Zinner, der auch aus als Ermittler aus dem Münchner Polizeiruf 110 bekannt ist. Nachdem im Münchner Literaturhaus am vergangenen Freitag viele Trailer zu sehen waren, auch der von Himmel, Herrgott, Sakrament, stehen Zinner und Schießler zusammen am Buffet.