Im Vorfeld des Weltfrauentages 2020 protestieren Frauen in Spanien gegen Diskriminierung.

Der BR verkündet, dass am Weltfrauentag das Programm mehrheitlich von Frauen gestaltet wird. Ernsthaft?

1977 war ein wichtiges Jahr für die Frauenbewegung. Fünf Jahre nachdem der erste Bundesfrauenkongress in Frankfurt abgehalten worden war, beschloss der Bundestag die Reform des Eherechts. Die Ehefrau war fortan nicht mehr gesetzlich verpflichtet, den Haushalt zu führen, und durfte, das sollte sich jede und jeder auf der Zunge zergehen lassen: ohne Zustimmung des Ehemanns arbeiten. Die war bis dahin tatsächlich erforderlich.

Vor dem Hintergrund solcher gesellschaftlicher Bedingungen, für die man heute keine angemessenen Worte der Fassungslosigkeit finden kann, wären Aktionen wie die des Bayerischen Rundfunks am 8. März 2020 mehr als lobenswert gewesen. Ja, sie wären revolutionär im besten Sinne der Umkremplung überkommener Verhältnisse gewesen. Nun sind seitdem allerdings 43 Jahre vergangen, in denen sich einiges (wenn auch noch nicht genug, gewiss) in den Fragen der Gleichberechtigung der Frau getan hat.

Was soll bitteschön damit gezeigt werden?

Wenn der BR nun verkündet, dass am Weltfrauentag die Programme des Bayerischen Rundfunks in den Hörfunk- und Fernsehsendungen mehrheitlich von Frauen gestaltet und präsentiert werden, setzt er nach eigener Lesart "ein Zeichen".

Daran ist allein schon wegen der Größe der Aktion gewiss nicht zu zweifeln. Aber was soll damit gezeigt werden?

Dass der Bayerische Rundfunk Frauen auch mal einen Tag alles machen lässt, was sie an allen anderen Tagen nicht machen dürfen? Dass der Bayerische Rundfunk tatsächlich genug Frauen beschäftigt, dass sie fast alles allein machen können? Dass der Bayerische Rundfunk den Mut hat, einen Tag lang mal die Frauen ranzulassen?

2020 haben Frauen es schlichtweg nicht mehr nötig, einen von 365 Tagen zur Präsentation eines aufstrebenden Geschlechts geschenkt zu bekommen. Und wenn sie es immer noch nötig haben, hätte kein Mann diesen Text schreiben dürfen. Er wäre gönnerhaft und von oben herab dahergekommen. Aber da sich was verändert hat und weiter verändert, braucht an dieser Stelle keine Frau dafür kämpfen, dass es statt einem Tag bald 20 oder 100 solcher Tage geben muss. Es reicht, wenn man geschlechtsneutral feststellt: Symbole solcher Art brauchen die Frauen nicht mehr.