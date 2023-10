Von Stefan Fischer

"Danke, dass Sie nach Fakten fragen", sagte Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, während der Sitzung des BR-Rundfunkrats am Donnerstag dieser Woche. Die Rundfunkrätin Martina Eglauer hatte im Anschluss an Tagesordnungspunkt 6 - Bericht der Intendantin - die Forderung erhoben, die Sendeleitung möge bitte transparenter darstellen, was sie unter einer Stärkung der Kultur verstehe, von der Wildermuth gesprochen hatte - trotz aller Anzeichen, dass zentrale Kulturformate des BR künftig wegfallen könnten. Und zwar, so Eglauer, "quantitativ, aber auch qualitativ". Später schlug ihre Rundfunkratskollegin, die Landtagsabgeordnete Susanne Kurz (Bündnis 90/Grüne), in dieselbe Kerbe. Auch sie mahnte an, der BR müsse endlich konkreter werden, wie er sich die Neuausrichtung seiner Kulturberichterstattung im Programm von Bayern 2 und in der Audiothek vorstellt.