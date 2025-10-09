Man hatte schon einen Verdacht, als der Bayerische Rundfunk vergangene Woche von einer „engagierten früheren BR-Mitarbeiterin“ schrieb, die sich bereit erklärt habe, das CD-Archiv des Senders zu übernehmen, weil man trotz „gründlicher Suche“ keine Institution habe finden können, die den Bestand sichern wollte.
Öffentlich-RechtlicheWohin mit 170 000 CDs?
Im Neubau hat der BR keinen Platz mehr für sein Musikarchiv. Ein Anruf bei der ehemaligen Mitarbeiterin des Senders, die 18 Tonnen CDs jetzt persönlich übernimmt.
Von Leon Frei
